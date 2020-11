Reece James exalta ' ótimo jogo coletivo' do Chelsea na Champions League

O time de Frank Lampard conseguiu boa vitória sobre o Rennes em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Após o jogo contra os franceses, Reece James concedeu entrevista e elogiou o ' ótimo jogo coletivo' de sua equipe, que lidera o Grupo E ao lado do Sevilla, ambos com sete pontos somados.

O próximo compromisso do Chelsea é contra o Sheffield United, pela Premier League, no sábado (7), às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.