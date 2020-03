Reforços do Cruzeiro: quem foi contratado e quem Enderson deve pedir

A passagem de Enderson Moreira finalmente vai começar no Cruzeiro. Depois da viagem de carro de dois dias entre Fortaleza e Belo Horizote, o novo treinador da Raposa finalmente chegou à capital mineira no último sábado, 21 de março, e já nesta semana e deve fazer reuniões com pautas como elenco, reforços e mudanças no clube.

Por vídeoconferência, em decorrência da pandemia de coronavírus, Enderson deve tratar com o gestor do futebol, Carlos Ferreira, e o diretor de futebol, Ricardo Drusbcky, sobre estas questões. A avaliação do elenco será feita com base no desempenho até aqui ao longo desta temporada.

Segundo informações de 'Uol', três setores são vistos como carentes pela diretoria cruzeirense: as duas laterais (esquerda e direita), o meio de campo, com a falta de um armador, e o ataque, que precisa de um velocista.

As contratações passarão pela aprovação de Enderson Moreira, que terá liberdade para analisar o mercado e apresentar nomes para a diretoria. Antes da chegada do nvo treinador, o Cruzeiro já havia acertado com 10 novos jogadores para a disputa da Série B. São eles:

Do atual elenco, três jogadores já tiveram a oportunidade de trabalhar com o novo técnico do Cruzeiro: Jean, em 2015, no Fluminense; Judivan, em 2018, no América-MG; e João Lucas, ano passado, no Ceará. Todos foram titulares dos times de Enderson.

O principal objetivo do Cruzeiro no ano é retornar para a Série A do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time perdeu o primeiro jogo da terceira fase por 2 a 0 para o CRB. No Estadual, a Raposa está fora da zona de classificação para as semifinais.