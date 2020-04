Reinaldo dá "bronca" em Firmino: "tirou o mundial do meu Mengão"

Vinte clubes e sete países diferentes, o ex-atacante Reinaldo, revelado nas categorias de base do Flamengo no fim da década de 90, pode ser considerado um andarilho da bola. Em 20 anos de carreira, foram escritas bonitas histórias, como a de realizar o sonho de ser campeão pelo clube do coração, fazer gols importantes e ter o seu nome gritado em som único no estádio.

Com este repertório todo, Reinaldo também teve a oportunidade de jogar com vários jogadores importantes como Romário, Edilson, Pauleta, mas classificou Luis Fabiano como o melhor parceiro que já teve.

"É difícil falar com quem eu me entendi melhor, fiz dupla com o França, na época ele era um dos melhoes, mesmo com poucas oportunidades teve o Romário, com ele foi um aprendizado fora de série, o Edilson no Flamengo, acho que fizemos uma das melhores duplas do clube nos últimos 20 anos, mas o Luis Fabiano teve uma coisa, um casamento perfeito, a gente fez uma dupla muito boa. Era gol de tudo quanto é jeito, foi perfeito. A gente sabia no olhar, como hoje o Gabigol já pega a bola e sabe a movimentação do Bruno Henrique, não estou falando que somos iguais, mas no quesito entrosamento, gols, foi a melhor parceria", disse o ex-atacante que também levou da evolução que teve no São Paulo.

"Eu cheguei no São Paulo eu já era mais maduro, eu cheguei lá com outro tipo de estrutura de jogo. O professor Nelsinho na época soube me utilizar mais perto do gol, eu consegui fazer no São Paulo 90 jogos e 48 gols, fui campeão paulista, foi muito bom".

No início da década, Reinaldo também fez dupla com Roberto Firmino, hoje tido como um dos melhores atacantes do mundo.

"O Firmino, jogamos juntos lá no Figueirense, cheguei lá, até o treinador falou que eu era a cereja do bolo, a gente tinha um timaço. Maicon, Fernandes e o Firmino com 18 anos, ele era um cavalo, eu vou ser sincero porque me surpreendi com o nível que ele chegou, o Kaká, por exemplo, eu já esperava que poderia ser um dos melhores da Europa. O Firmino ,eu sabia que ia ter destaque, porque tem perfil, estilo de jogador, mas realmente está um patamar acima".

O ex-jogador lembra que participou do processo do início do crescimento de Firmino dando conselhos e lamenta por ele ter sido o carrasco do Flamengo no Mundial de Clubes.

"Fico feliz de ter participado da o início da carreira dele, dando conselhos, com o posicionamento, movimentação. Infelizmente ele tirou o Mundial do meu Mengão mas é um jogador que tenho respeito" brincou Reinaldo que emendou

"Na seleção brasileira ainda não conseguiu mostrar o que ele pode mostrar, o que faz no Liverpool, apesar dos bons números, mas no clube ele sobra. Na minha época ele não era centroavante, ele era um dez, uma função que ele gosta de jogar, e na seleção ele joga de costas, tanto que no Liverpool ele joga solto, procurando espaço na diagonal, ele curte muito jogar assim, não curte muito jogar de costas".