Real Madrid pode cancelar empréstimo de Kubo se ele não jogar

O Real Madrid emprestou Takefusa Kubo com a intenção de que ele crescesse em um ambiente mais competitivo após sua passagem pelo Mallorca. Acontece que, depois de cinco rodadas, o japonês jogou apenas 54 minutos com a camisa do Villarreal.

A sua situação gerou debate e preocupação no Real Madrid. De acordo com 'AS', a diretoria do Bernabéu está cogitando cancelar o empréstimo do atacante em janeiro se considerar que ele não recebeu as chances esperadas.

Não é algo novo. Na temporada passada Jesús Vallejo e Andriy Lunin voltaram dos Wolves e do Leganés, respectivamente, por falta de minutos. As experiências seguintes em empréstimos, com Granada e Oviedo, foram muito mais proveitosas para ambos.

Por enquanto, o jornal espanhol explica que o Real Madrid quer ter paciência e confia que Kubo acabará encontrando seu lugar no time de Unai Emery. O novo treinador do Villarreal vem confiando mais em Samu Chukwueze desde o início da temporada.

O nigeriano é o grande concorrente do japonês, que na última temporada acabou se tornando um dos titulares do Mallorca na segunda metade da campanha.