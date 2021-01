Renan Lodi pode ter nova chance contra o Eibar

Renan Lodi parece ter perdido a titularidade no Atlético de Madrid. O lateral-esquerdo foi titular em onze dos 17 jogos que disputou nesta temporada. Na campanha anterior, teve 39 titularidades e participou de 43 partidas.

O maior motivo é o esquema adotado por Simeone. O 3-5-2 costuma ter uma linha de três defensores, sendo Mario Hermoso um dos jogadores que vem sendo mais utilizados na função. No entanto, o espanhol será desfalque neste domingo devido a uma lesão.

Com isso, o brasileiro ganha mais chances de ser escalado para iniciar o duelo na casa do Eibar, marcado para a próxima quinta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Porém, o técnico tem outras opções. Felipe também pode ser o escolhido para atuar junto com Savic e Giménez, tendo Carrasco e Trippier abertos.

Com 41 pontos, o Atlético de Madrid defende a liderança do Campeonato Espanhol e tem uma situação tranquila na competição. Apesar de ter dois jogos atrasados, a equipe abriu vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, segundo colocado.