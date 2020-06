Renovação de Jorge Jesus reata laços com o Flamengo

Depois de um longo período de negociações e diversas incertezas durante o caminho, a renovação de Jorge Jesus foi finalmente anunciada pelo Flamengo. Em uma coletiva para a assinatura do contrato, o treinador exaltou o tamanho do clube e da torcida, além da felicidade que sente na equipe.

Foram quase seis meses de conversas para que o contrato fosse finalmente assinado. Desde dezembro se arrastavam as tratativas para a renovação de Jesus. O português, preocupado com a instabilidade financeira no Brasil, chegou a pedir um grande reajuste salarial, além de pedir um bom elenco para a temporada.

Por fim, mesmo com um possível "novo velho" interesse do Newcastle, da Inglaterra, Jesus ficou no Flamengo. E, para marcar a renovação, mesmo com diversos detalhes pedidos pelo treinador, o clube organizou uma entrevista de apresentação na TV Fla.

Ao listar os fatores para ter permanecido na Gávea, o técnico foi bastante sincero ao dizer que não priorizou as questões financeiras, que seriam melhores em Portugal, mas sim o sentimento. "Se estou num lugar que me faz feliz, esse foi o fator número 1 da minha escolha", apontou Jesus.

E depois de tantas turbulências, as declaração do português não pararam por aí. Ao falar das expectativas que tem para este ano, Jesus tratou logo de exaltar o tamanho do Flamengo: "As expectativas são sempre as melhores, em função daquilo que é a grandiosidade deste clube. Este clube trata de ser não só o maior melhor e maior do Brasil, mas também além das fronteiras".

Ainda falando de suas expectativas, o Mister traçou o seu principal objetivo no Flamengo: ganhar o Mundial de Clubes, que bateu na trave no ano passado, ao perder a final para Liverpool, depois de um ano quase perfeito comandando o Rubro-Negro.

"Nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos no ano passado, e se possível, por a cereja no bolo, que ficou atravessado na garganta, que foi ser campeão do mundo. Vamos trabalhar para poder estar na final do Mundial de Clubes, que foi um dos objetivos que não conseguimos. Mas acreditamos que podemos estar lá. Para isso, como é óbvio, precisamos ganhar novamente a Libertadores", disse.

Para completar as declarações ao Flamengo, Jesus não esqueceu de um dos principais amuletos do time: a grande torcida rubro-negra: "Qualquer clube só é grande quando tem uma grande nação, que é o caso do Flamengo. Quando cheguei ao Brasil, já tinha dito que o Flamengo era um dos maiores clubes do mundo, em termo de torcedores, não desportivamente, já que não tinha ganho tanto como tem seus torcedores. Hoje, felizmente, passado um ano, cada vez somos maiores, e eles fazem parte desta grandiosidade", completou o Mister.

O novo contrato, como já havia sido noticiado, será de mais um ano, e vai até junho de 2021, diferente do que Rodolfo Landim tinha oferecido. Desde junho do ano passado, quando chegou o Flamengo, Jesus tem 51 jogos, com 38 vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas, além de quatro títulos e a grande gratidão e admiração da nação flamenguista.