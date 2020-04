Renovação de Sergio Ramos está sob ameaça

O Real Madrid não se entende com o capitão Sergio Ramos. O camisa '4' que fez história no Santiago Bernabéu vê o seu vínculo contratual chegando ao fim e distante de um acordo.

O assunto é tratado com importância nos bastidores do gigante espanhol, mas não como prioritário. O zagueiro poderia deixar o clube de forma gratuita no dia 30 de junho de 2021.

Mas o que impede o acordo? Segundo informações do diário 'AS', o clube oferece a extensão do contrato por mais uma temporada, enquanto o jogador de 34 pede mais dois.

Outro fator que trava qualquer avanço, é a iminente crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus, já que Sergio Ramos tem um dos salários mais altos de todo o elenco 'merengue'.