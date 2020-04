Reus, o 'homem de um clube só'

Marco Reus, um jogador que voltou a ser equilibrado quando muitos previam seu fim após uma lesão grave, deu muitas alegrias no Borussia Dortmund, o clube de sua vida. E é porque ele demonstrou isso, um dos poucos 'homens de um só clube' que ainda restam no futebol.

Assim, o atacante alemão, em uma conversa com 'Die Welt', se referiu a isso com sua faceta mais nostálgica. "Quase não haverá caras como Thomas Müller ou eu no futuro", ele se aventurou.

Reus não se importou em lembrar aqueles que passaram a vida inteira no mesmo clube, e acredita que serão cada vez menos. "Francesco Totti ou Daniele de Rossi, da Roma, vêm à mente. Acho que jogadores que permanecem em um clube por mais de 10 anos serão mais raros no futuro", disse ele.

O jogador em preto e amarelo, que completa um lendário tridente ao lado de Haaland e Jadon Sancho, acumulou oito temporadas consecutivas no Borussia. O Barcelona tentou contratá-lo, mas ele optou por continuar na Alemanha.