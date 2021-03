Revelados os salários dos jogadores da Ligue 1: Neymar e Mbappé lideram

A Ligue 1 tem duas estrelas que brilham mais que os demais dentro de campo, na questão salarial não poderia ser diferente. Neymar e Mbappé são os mais bem pagos da França.

De acordo com estimativas do 'L'Équipe', o salário bruto mensal de Neymar é de 3.060.000 euros, sem incluir os bônus. O salário do brasileiro supera e muito o do seu companheiro Mbappé, que ganha 2.098.000 euros ao mês.

Logo atrás estão Marquinhos com 1.200.000 euros; o italiano Marco Verrati com 1.200.000, o argentino Angel Di María com 1.100.000, ou costarriquenho Keylor Navas com 1.000.000.

Na sequência aparecem Mauro Icardi com 800.000, o também argentino Leandro Paredes com 750.000, o espanhol Juan Bernat com 700.000, o francês Presnel Kimpembe com 670.000 e Ander Herrera com 650.000.

O primeiro jogador a surgir na lista e que não pertence ao PSG é Wissam Ben Yeder, do Mônaco, que recebe 650.000 euros por mês, seguido do seu companheiro Cesc Fábregas com 600.000.

Além de revelar esses valores, o 'L'Équipe' antecipou uma redução drástica nas folhas dos clubes da Ligue 1, devido as grandes perdas provocadas pela crise do coronavírus.