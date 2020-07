Richarlison entraria em 'top 10' de Ancelotti

Richarlison foi revelado pelo América Mineiro e se destacou no Fluminense com atuações que despertaram o interesse do Watford. Após uma temporada com 41 jogos e cinco gols, deu um passo acima e assinou com o Everton.

Atualmenta com 23 anos, o brasileiro soma 78 partidas disputadas e 29 gols em duas temporadas com a equipe hoje treinada por Carlo Ancelotti, técnico que comentou o trabalho do atacante em entrevista concedida a 'ESPN Brasil'.

"Eu posso falar muitas coisas sobre o Richarlison. O que eu vejo nele é que é um atacante fantástico, muito mais efetivo dentro da área do que fora dela. Dentro da área, eu brinquei com ele que ele pode ser um dos top 10 que já treinei. Mas, fora da área, é onde, na minha opinião, ele ainda tem que melhorar", observou o italiano.

"Fora da área, ele tem que ter mais confiança e perder menos bolas. Mas, honestamente, de frente para o gol, ele é muito frio. Eu o adoro, porque ele é muito simpático, humilde, está feliz o tempo todo, é muito forte em campo. Eu realmente gosto dele", completou Carlo Ancelotti.