Richarlison rebate comentário de Jorge Jesus: 'Top 6 é meio pesado'

O Flamengo dominou o Brasil e a América do Sul em 2019 ao consquistar o Campeonato Brasileio e Copa Libertadores. Jogando um futebol de 'outro patamar' as comparações com os times da Europa não demoraram a surgir.

Em meio a empolgação, o treinador do Fla, Jorge Jesus disse que o time brasileiro poderia brigar de igual para igual com os clubes da Premier e estaria entre o 'top 6' da competição.

Meses depois, em meio a quarentena provocada pela pandemia do coronavírus, Richarlison atacante do Everton, rebatou a fala de Jesus em entrevista ao 'Esporte Espetacular'.

"Falar que o Flamengo seria top 6 na Inglaterra, acho que foi um pouco pesado. Pessoal começou a comparar jogador por jogador, e deu Flamengo. Se falar do meu time, lógico que vou defender meu time. E entre Flamengo x Everton, acho que dá Everton, né?", disse o brasileiro.