Riqui Puig prefere ficar

Cinco equipes já perguntaram sobre a situação de Riqui Puig para contratá-lo, como um empréstimo ou permanentemente. Segundo o jornal 'Sport', ele não tem nenhuma proposta em mente: o jogador prefere ficar em Barcelona.

O motivo é que ele pretende continuar crescendo como jogador do Barça. Ele espera ganhar oportunidades suficientes para progredir sem ter que ir para outra equipe para fazê-lo.

No momento, ainda não conseguiu conquistar seu espaço no esquema de Setien definitivamente. Nesta temporada, ele participou de três jogos, começando em um. O jogador teve destaque antes com a equipe B.

Uma das chaves do seu futuro pode estar no restante da temporada. Se ele for capaz de aparecer em encontros suficientes para que seja desnecessário emprestar o jogador a outro equipe, ele poderá ver seu desejo ser realizado.