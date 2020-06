Roberto Carlos pede paciência e confiança com James

James Rodríguez parece ter perdido, mais uma vez, seu espaço no Real Madrid. Mas dentro do clube ainda há quem acredita que o colombiano seja o mesmo jogador que encantou na Copa do Mundo de 2014.

Um deles é Roberto Carlos. O ex-lateral do conjunto 'merengue' é consciente da pressão constante que representa jogar em um clube do tamanho do Real Madrid.

"James é um fenômeno. É preciso ter paciência com ele, gosto muito dele e acredito que pode aportar muito ao Real Madrid", assegurou Roberto Carlos sobre o meia-atacante 'cafetero' em declarações a 'Blu Radio'.

Mas as palavras de Roberto Carlos não ficaram só ai, o brasileiro também pediu compreensão e confiança com James Rodríguez e que ele pode dar nessa reta final de temporada.

"O que ele necessita é de confiança. Quando tiver verão do que ele é capaz. As coisas mudaram, agora 25 jogadores nossos podem ser titulares, mas isso não tira que ele mereça uma oportunidade", afirmou.

James pode deixar o Real Madrid na próxima janela de mercado. O Atlético é um dos clubes que, até o momento, mostrou grande interesse por ele.