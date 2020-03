Rodinei brilha pelo Inter e internet é inundada de humor

O Internacional iniciou a fase de grupos da Copa Libertadores com pé direito ao bater a Universidad Católica por 3 a 0, e um dos destaques do Colorado foi justamento um dos jogadores mais criticados do futebol brasileiro nos últimos tempos: Rodinei.

O lateral-direito se posicionou bem em campo, além de ter apoiado no ataque e, inclusive, quase marcou um gol após receber cruzamento na área.

A atuação de Rodinei não passou despercebida pelos internautas, que bombaram as redes sociais para comentar o desempenho do jogador Colorado. Confira: