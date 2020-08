Rodrigo Caio avalia impacto do Flamengo sem torcida no Brasileirão 2020

O "fator casa” realmente é um diferencial para o Flamengo, que tem sempre junto a apaixonada Nação Rubro-Negra para apoiá-lo em seus jogos, principalmente dentro do Maracanã. Mas não agora, com portões fechados. Rodrigo Caio, porém, promete que isso não vai afetar o desempenho do time dentro de campo.

A pandemia do coronavírus Covid-19 está forçando algumas novas medidas no mundo, e no futebol não é diferente. Para que a bola pudesse voltar a rolar, a condição foi de manter os portões fechados e a torcida fora das arquibancadas.

Enquanto um estudo feito pelo Globoesporte.com mostrou o influência dos estádios vazios na Europa - os mandantes tiveram menos vitórias porém mais cartões e falta contra si -, Rodrigo Caio, diz confiar na equipe do Flamengo: “Não tenho dúvidas de que o Flamengo vai fazer uma grande competição".

Na entrevista ao podcast do Flamengo, do Globoesporte.com, o zagueiro admitiu que a ausência da torcida deve dar mais equilíbrio ao jogo, ainda mais para um time com uma torcida tão grande quanto a do Rubro-Negro. “Hoje, você jogar dentro de casa sem torcida, acaba igualando muito, porque não tem o 12º jogador. Ainda mais o Flamengo, que tem uma Nação, uma torcida que apoia do começo ao fim”.

O zagueiro, exaltando a importância da torcida, porém, indicou que o time já tem um caminho para não deixar que a distância do flamenguista os afete: “No Maracanã, 60, 70 mil torcedores... era diferente. A atmosfera era diferente, mas nós estamos nos preparando para isso e acho que o mais importante é que a gente esteja mentalmente com a cabeça equilibrada, concentrada, para que a gente faça somente o que a gente sabe dentro de campo”.

E isso não é só no Brasileirão. O zagueiro ainda afirmou que a postura que o Flamengo promete é válida também para as outras competições - Libertadores e Copa do Brasil. “Pela qualidade do nosso elenco a gente tem que brigar por todas as competições”, cravou.

Qualidade que ele acredita que traga uma mais responsabilidade ao Rubro-Negro: O Flamengo é o time, hoje, a ser batido no Brasil, e isso nos dá uma responsabilidade maior”.

O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro para defender o título neste domingo (9), contra o Atlético-MG, no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).