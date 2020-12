Rodrygo, desfalque por até três meses

O atacante do Real Madrid, Rodrygo, sofre de uma lesão muscular que atinge o tendão, na coxa direita e que ocorreu na partida contra o Granada, na última quarta-feira.

O Real Madrid, que não especifica o tempo em que o brasileiro estará desfalcado, informou que "após exames realizados no jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do clube, foi diagnosticada uma lesão muscular que afecta o tendão do bíceps femoral direito".

Rodrygo sofreu a lesão na primeira parte da partida disputada no estádio Alfredo Di Stefano, em um jogo que ele não conseguiu terminar em campo. Após exames realizados, o clube informou nesta sexta-feira que o brasileiro sofre uma lesão em uma das coxas.

Três meses de desfalque

Embora o clube merengue não tenha divulgado o tempo de baixa, meios de comunicação como 'AS' e 'Marca' apontam que ele pode ficar fora de campo por até três meses.

O que fica claro é que o brasileiro de 19 anos vai perder os jogos do próximo dia 30 contra Elche e o de 2 de janeiro, já em 2021, contra o Celta.