Roger Guedes volta para o Atlético Mineiro? Saiba como está a situação

O Atlético-MG parece empenhado em repatriar o atacante Roger Guedes, que atualmente está no Shandong Luneng da China, no entanto, os valores podem atrapalhar o Galo. Além disso, segundo Jorge Nicola, do Yahoo, o jogador não tem vontade de deixar o clube chinês neste momento.

Desde que deixou o Atlético no meio da temporada de 2018, quando foi negociado com o Shandong Luneng durante o período de empréstimo, Roger Guedes tem sido constantemente ligado a uma possível volta para o clube mineiro. E a torcida de fato sonha com a possibilidade de poder contar de novo com um dos destaques da equipe de 2018.

Alexandre Mattos, presidente do Galo e o novo técnico atleticano Jorge Sampaoli estariam interessados na volta do atacante, mas o desejo pode ter que ser adiado por questões financeiras, uma vez que a realidade financeira dos clube chineses é muito diferente dos brasileiros.

Um exemplo é o salário do jogador, que gira em torno de € 5,5 milhões na temporada, o equivalente a R$ 32 milhões, ou seja, mas de R$ 2,5 milhões por mês - para a comparação, o salário mais alto do Brasil hoje é o de Daniel Alves, que recebe R$ 1,5 milhões.

Além disso, por questões contratuais, caso alguém quisesse tirá-lo do clube chinês teria de desembolsar entre € 7 e 8 milhões (algo entre de R$ 42 e 48 milhões).

Quando jogou pelo Galo, Roger Guedes pertencia ao Palmeiras, que o negociou com o clube chinês durante o empréstimo ao Atlético. Enquanto defendia os mineiros, o atacante fez 13 gols em 28 jogos e conquistou o torcedor alvinegro. Pelo Shandong Luneng já está em sua segunda temporada, com 35 partidas e 15 gols marcados e atua ao lado de Moisés, seu ex-companheiro de Verdão, inclusive no ano em que foi Campeão Brasileiro.