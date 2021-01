Rogério Ceni cita ausência da torcida para explicar momento ruim do Flamengo

Depois da derrota por 2 a 0 para o Ceará, no Maracanã, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva. Ele comentou o momento ruim do time, elogiou os treinos, destacou a ausência da torcida como fator determinante e elogios os treinamentos

"Meus treinamentos são bons mesmo, eu estudei muito para colocar isso em prática. Eles (jogadores) querem saber para o que serve e voce sempre explica, tenta criar novas atividades para que exista motivação. Nao sei (treinos não refletiram nos jogos), talvez a maior culpa seja minha. Eu só lamento porque eu vim aqui para ser campeão, quando me convidaram e a gente está deixando passar, é por culpa nossa, culpa minha, nossa como um todo dentro de campo. A gente até faz por merecer em alguns momentos mas não vem sendo efetivo".

Rogério Ceni também apontou a ausência da torcida como fator determinante para os resultados ruins.

"É principalmente pela falta do torcedor, esses jogadores sao muito movidos pelos torcedores. Eu so posso acreditar que seja isso porque de resto tem sido feito de tudo. Eles têm se dedicado nos treinos. A campanha dentro de casa posso avaliar aqui a ausencia do torcedor. Aqueles 50, 60 mil de média por jogo são combustível importante. Não tenho outra explicação para te dar".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Rogério Ceni

Pedro titular e Gabigol no banco

O Pedro foi contratado, é um grande jogador, vinha sendo titular. Minha equipe começa com Gabriel e Bruno Henrique, mas pelo que oferecia o jogo, eles têm uma defesa alta, jogadores que defendem bem. O Gustavo Henrique é melhor no jogo aéreo, o Pedro é uma referência. Contra o Fluminense, Bruno Henrique e Gabriel estavam distantes. Hoje optamos por essa formação. Pedro foi contratado por valor expressivo, tem qualidade para ser titular. O que não diminui a importância do Gabriel para o time. Mas não treinamos para escalar os dois juntos e achei que eles juntos por 60 ou 90 minutos seria risco muito grande

Everton Ribeiro

Gosto de jogar com Everton Ribeiro e com Arrascaeta pelos lados. Cheguei há pouco menos de dois meses e ele (Everton) estava como 10 da Seleção, se não me engano foi eleito o melhor contra o Uruguai. Foi um dos grandes jogadores do Flamengo na temporada de 2019, nessa temporada também (2020). Na minha concepção é um atleta diferenciado. Pode não estar produzindo o que produziu no auge, mas é muito importante. Ele está entre os 10 melhores que eu escalo.

Recuperar a moral

Essa é a parte mais dificil (liderar com a moral do time agora). Prefiro descansar agora, pensar. Temos que tentar competir mais, o talento existe, temos que colocar em prática. Se a gente competir mais, como nos treinos, temos mais chances de chegar na vitória.