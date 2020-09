Romero espera um telefonema de Ancelotti

A volta de Dean Henderson ao Manchester United deixou Sergio Romero sem espaço na briga pela titularidade no gol do Unied. Por isso, o argentino pediu para sair e recebeu o 'ok' do clube para iniciar as negociações.

Durante as últimas semanas, várias opções surgiram como Leeds, Aston Villa, Chelsea ou Valência. No entanto, o jornal 'The Times' revela que o destino favorito de goeliro é o Everton.

Os 'toffees' ficaram preocupados após as últimas auações de Jordan Pickford, e acreditam que o argentino poderia elevar o nível competitivo em Goodison Park.

Mas até agora, nenhuma oferta oficial foi feita. Romero ainda tem mais um ano de contrato, mas aos 33 anos não tem muito tempo para esperar.