Ronald Araújo volta a sentir problema de tornozelo e deixa o campo

O Barcelona venceu por 2 a 0 neste sábado ao visitar o Sevilla em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, mas nem todas notícias foram positivas.

Ronald Araújo voltou a sentir problema físico. Trata-se de uma recaída, pois o zagueiro de 21 anos vinha de recuperação da mesma lesão no tornozelo esquerdo.

As dores apareceram após uma jogada com En-Nesyri, que resultaram na queda do jogador do Barcelona após entorse. Ele tentou continuar jogando, mas desistiu.

Sem condições de permanecer em campo, o uruguaio saiu do gramado aos 80 minutos e Ronald Koeman optou por colocar Umtiti em seu lugar.

Ainda não há detalhamento sobre o grau da lesão nem o tempo necessário para que Araújo retorne.