"Ronaldinho não é um delinquente, seu erro é ser ídolo"

Em quarentena na Argentina, Diego Armando Maradona, conversou com o jornal 'El Día' e entre outros assuntos, comentou sobre a situação de Ronaldinho Gaúcho.

“Claro que fico triste. Não é um delinquente, ele só foi trabalhar. Seu erro é ser ídolo, parece... é meu amigo e o apoio até a morte”, disse Maradona em entrevista.

Maradona é um grande fã do brasileiro e não a primera vez que comenta sobre a sua prisão. No passado mês de março, o argentino utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem de apoio ao 'Gaúcho'.

"Caro Ronaldinho, é uma grande alegria para mim ver todas as saudações de seus amigos e ex-colegas pelo seu aniversário. Estamos todos com você. Muita força, 'mago'", publicou a estrela argentina.