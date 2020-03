Maradona felicita Ronaldinho... mas se esquece dos parabéns!

Maradona sabe o quão ruim Ronaldinho pode estar levando esses dias com seu processo judicial no Paraguai. Portanto, o treinador do Gimnasia foi ao seu perfil do Instagram para encorajar o ex-jogador de futebol.

"Caro Ronaldinho, é uma grande alegria para mim ver todas as saudações de seus amigos e ex-colegas pelo seu aniversário. Estamos todos com você. Muita força, 'mago'", publicou a estrela argentina.

Foi impressionante nas redes que o 'Pelusa' não adicionou "parabéns" por se tratar do aniversário de Ronaldinho. Foi um deslize de Diego?

Um amargo aniversário a se passar na prisão, esperando poder resolver seu caso com a Justiça do Paraguai.