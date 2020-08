Ronaldo crê em fico de Messi no Barça e alerta Neymar: só será melhor do mundo com a Champions

Em entrevista coletiva realizada neste sábado (22), véspera da grande final da Liga dos Campeões, Ronaldo Fenômeno comentou sobre dois dos assuntos mais quente do futebol no momento: o duelo entre Neymar e Lewandowski pelo título europeu e pelo prêmio de melhor do mundo, e a possível saída de Lionel Messi do Barcelona.

Vencedor de três Bolas de Ouro, R9 conhece bem o que é preciso para ser eleito o melhor jogador do mundo. Ele deixou claro que o camisa 10 do PSG precisará conquistar a orelhuda se quiser realmente levar a premiação individual. Neste ano atípico, apenas a Fifa realizará a premiação, com a entrega do The Best. Já a France Football, revista francesa que entrega a Bola de Ouro, cancelou a edição de 2020, algo que nunca havia acontecido na história, por conta da pandemia do novo coronavírus.

“O Neymar precisa deste título (Champions) para poder concorrer de fato o título de melhor do mundo da temporada. Os critérios sempre foram claros. Precisa, mesmo, deste título coletivo antes do individual”, disse R9 na coletiva que também contou com outros ex-craques do futebol, como Figo e Rui Costa.

A notícia pode preocupar os fãs de Neymar, uma vez que o adversário do PSG será o Bayern de Munique, que vive com sobras sua melhor temporada dos últimos anos. Quando enfrentou o Barcelona de Lionel Messi, o clube bávaro foi impiedoso e aplicou uma goleada histórica de 8 a 2, uma das maiores humilhações da história do clube catalão. E foi justamente essa derrota que intensificou a possibilidade de Lionel Messi deixar o Barcelona.

Uma possível saída do argentino já vinha sendo especulada ao longo desta temporada, com a Inter de Milão e o Manchester City como os maiores interessados. No entanto, desde o vexame na Liga dos Campeões, o fato parece estar se tornando cada vez mais provável de acontecer.

A imprensa espanhola já vê o seis vezes melhor do mundo mais perto de deixar a Catalunha do que de ficar, mas Ronaldo não acredita que isso vá acontecer.

“É muito pouco provável que o Messi saia do Barcelona, sobretudo agora com uma crise na Europa”, opinou o Fenômeno, que defendeu o clube culé na temporada 1996/97, onde foi eleito como melhor jogador do mundo pela primeira vez em sua carreira.

“O Messi tem uma relação muito intensa, não acredito que está infeliz no clube. Está insatisfeito sim com a forma como foi eliminado na Liga dos Campeões. Seguramente, o Barcelona vai pensar em algo distinto para as próximas temporadas. Deixar que saia o seu melhor jogador não é a solução para o Barcelona”, concluiu.