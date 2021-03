Rui Patrício sofre duro choque na cabeça e sai de campo de maca!

A Premier League viveu mais um episódio de incerteza e preocupação, desta vez no jogo entre Wolves e Liverpool. Quando a partida já se encaminhava para a reta final, os dois times se encontraram com uma jogada que deixou o torcedor assustado em suas casas.

Salah, na tentativa de finalizar uma grande jogada individual, recebia a cobertura de Coady, que acabou acertando Rui Patrício fortemente. O gol foi anulado pelo árbitro ao apontar uma irregularidade anterior, mas foi o goleiro quem levou a pior.

O goleiro do Wolves caiu no chão ao ser atingido no rosto pelo joelho de seu companheiro de equipe Coady, que tentava desviar o cruzamento. Ele não esperava um choque tão forte e ficou deitado no campo.

Uma imagem que fez o árbitro permitir imediatamente a entrada dos serviços médicos. Por 15 minutos - dos 85 'aos 99' - o português esteve no campo.

Por fim, os médicos, com a ajuda da maca, conseguiram ajudar o goleiro dos Wolves a deixar o campo.