Ribéry segue inconformado por não ter sido Bola de Ouro

Em 2013, Cristiano Ronaldo foi o dono da Bola de Ouro. Não muito longe estava Leo Messi, que teve que se contentar com o segundo lugar. No terceiro degrau do pódio, está um Ribéry que ainda enxerga injustiça naquela edição do prêmio.

"O que você pode fazer além de conquistar tudo para ganhar a Bola de Ouro?", disse Ribéry a 'DAZN'. E é que o francês ganhou a Champions League, Bundesliga, DFB Pokal e Copa do Mundo de Clubes naquela temporada.

"Se você venceu tudo e fez o máximo que é humanamente possível dentro e fora do campo, tanto no clube quanto na seleção...", acrescentou.

Não é a primeira vez que o atacante francês reclama sobre esse assunto. Pelo menos três vezes ao longo de 2019, Ribéry destacou sua discordância sobre um prêmio que deveria ser dele, segundo sua própria opinião. E ele chegou ao ponto de garantir que se sentia "roubado".

Vale lembrar que Cristiano levou o prêmio com 27,99% dos votos, seguido do argentino com 24,72 e de Ribéry com 23,36%.