Sampaoli inclui Cazares em 'lista de dispensa'

Jorge Sampaoli está preparando sua equipe para quando o futebol for retomado e montou uma lista de atletas 'dispensáveis', ou seja, integrantes do elenco do Atlético Mineiro que ele não precisa para dar andamento a seu projeto.

O destaque é a presença de Cazares, que tem contrato válido até o fim deste ano e é considerado um dos mais talentosos da equipe.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, da 'ESPN Brasil', o treinador também incluiu na relação o centroavante Franco Di Santo, o atacante Clayton e o volante José Welison.

A informação também lembra que um dos nomes desejados pelo argentino é o meia Léo Cittadini, do Athlético-PR.