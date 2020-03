"Sampaoli não sabe nada de futebol"

Neto, ex-jogador do Corinthians e agora apresentador e comentarista de TV participou do programa 'Expediente Futebol' da 'Fox Sports' e não poupou críticas a Jorge Sampaoli.

"Para mim ele é um mentiroso no futebol, não sabe nada, é um cara que na seleção argentina foi comandada pelo Mascherano, Messi e companhia, veio para o Santos, ficou com o vice-campeonato e ganhou R$ 15 milhões", começou.

"Depois quis fazer uma jogada para ir para o Flamengo antes do Jesus, depois queria vir para o Palmeiras. Tem poucos títulos, e agora foi para o Atlético-MG... para mim, ele não revelucionou, até porque o Santos joga de um jeito e todo mundo que vai trabalhar no Santos joga do jeito que ele fez", concluiu.

Agora no Atlético-MG, Jorge Sampaoli comandou clubes como Racing, Sevilla e Santos, além das Seleções de Argentina e Chile.