Sané vai terminar seu contrato e sair de graça

A informação é do 'Times'. Leroy Sané está na mira do Bayern de Munique, mas o Manchester City não está disposto a negociar e prefere deixá-lo partir de graça no próximo ano.

Quando um jogador de futebol está prestes a entrar em seu último ano de contrato, a situação se torna mais delicada. O clube, caso não renove, só tem duas opções: vender este ano ou doar no próximo.

É a situação entre City e Sané. O alemão se recusa a renovar e já se supõe que mais cedo ou mais tarde ele deixará o clube inglês. A questão é se ele fará isso na próxima janela ou um ano depois, previsivelmente indo ao Bayern em ambos os casos.

No entanto, o jornal 'Times' garante que no clube inglês tem seu plano definido. A diretoria não vai negociar com ninguém. O Bayern, que chegou a oferecer até 80 milhões de euros, terá que esperar.