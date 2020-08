Santos descarta saídas e manda indireta a Sampaoli

Em recado curto e grosso publicado neste domingo em suas redes sociais, o Santos descartou a intenção de perder jogadores do atual elenco - seja na Justiça do Trabalho ou em troca com o Palmeiras.

"Ao contrário do que foi publicado, não há possibilidade da troca especulada de jogadores entre Santos e Palmeiras. Ressaltamos a intenção de manter os principais atletas do elenco, inclusive aqueles que, seduzidos pelo convite de ex-técnicos, tentam quebrar contratos na Justiça", afirmou o clube, em clara indireta ao técnico Jorge Sampaoli.

Trata-se do primeiro posicionamento santista depois de o goleiro Everson e o atacante Eduardo Sasha acionarem o clube nos últimos dias por atrasos e tentarem a rescisão de contrato.

Ambos foram peças importantes da equipe que Sampaoli montou no litoral paulista no ano passado e agora poderiam rever o treinador no Atlético-MG caso obtivessem a liberação - a postagem mostra que o Santos acredita muito nesta possibilidade.

Já a possível troca com o Palmeiras foi especulada no último sábado e repercutiu bastante nas redes sociais. O Peixe, segundo informações da coluna de Marilia Ruiz, no 'UOL', teria oferecido Soteldo e Sanchez ao Verdão, que em troca cederia Lucas Lima, um goleiro e mais um jogador

Em meio aos rumores e à crise financeira, o Santos ao menos obteve uma vitória no último sábado, quando venceu a disputa com o Internacional pelo atacante Yuri Alberto.

Eliminado pela Ponte Preta nas quartas de final do Paulista, a equipe alvinegra agora se prepara para a disputa do Brasileirão. Jesualdo Ferreira, substituto de Sampaoli, tem futuro incerto, mas por enquanto segue no cargo.