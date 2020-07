Santos faz treino tático e de finalização de olho no Paulista

O Campeonato Paulista tem retorno marcado para 22 de julho. Com 15 pontos e na liderança do grupo A, o Santos precisa vencer o primeiro jogo do retorno para garantir que avançará na competição com uma rodada de antecedência.

Após as duas rodadas finais, haverá mata-mata com quartas de final, semifinal e a decisão em duas partidas. No próximo duelo, o Alvinegro Praiano terá pela frente o Santo André na 11ª rodada do Paulistão, ainda sem data, horário e local definidos.

Confira o vídeo com a movimentação da equipe treinada pelo português Jesualdo Ferreira.