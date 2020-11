Santos usa nome de Maradona na camisa 10, e argentinos se emocionam: "De tirar o chapéu"

Como forma de homenagem a Diego Armando Maradona, que faleceu na última quarta-feira devido a uma parada cardiorrespiratória, o Santos usará o nome do argentino em sua camisa. Na partida deste sábado, contra o Sport Recife, o venezuelano Yeferson Soteldo, número 10 do Peixe, usará a camisa com o nome do ídolo do Boca Juniors, Napoli e Barcelona.

O time da Vila Belmiro comunicou a homenagem em seu Twitter, onde publicou uma imagem da camisa 10 do Santos com o nome de Maradona. Além de elogios e mensagens positivas de torcedores, a publicação também chamou a atenção de rivais brasileiros e até mesmo de fãs argentinos, tocados com o gesto do clube paulista.

“Que lindo gesto do Santos, a casa de Pelé. Quanto tempo nós perdemos comparando os artistas da bola ao invés de desfrutar de seu futebol. Quem foi melhor? Não importa!!! Viva o futebol!”, tuitou um torcedor argentino, em admiração à homenagem do Peixe.

A decisão, no entanto, não foi bem vista por todos os usuários da rede, que chegaram a contestar a escolha. Alguns cobraram homenagens a ex-atletas que ainda estão vivos, sugerindo a mesma atenção a Pelé. Outros afirmaram que os clubes argentinos nunca fariam o mesmo por um jogador brasileiro, considerando a atitude “exagerada”.

No meio da tabela no Brasileirão, o Santos recebe o Sport na Vila Belmiro, podendo chegar ao G4 da competição com uma vitória. Na próxima terça-feira (1), o time encara a Liga de Quito do Equador pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, jogando fora de casa, o Peixe venceu por 2x1, abrindo boa vantagem para o segundo confronto.

Veja as reações: