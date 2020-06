São Paulo deve usar mais jovens da base no time

Imaginando um calendário na volta do futebol no Brasil, o São Paulo deve usar jogadores da base do clube na provável maratona de jogos deste ano. Alguns nomes já vêm se destacando e podem pintar na equipe principal.

A tendência para o resto do ano é justamente um grande número de jogos em um curto espaço de tempo, podendo até que um time disputou quatro jogos em uma semana. O plano do São Paulo vem exatamente para não sobrecarregar ninguém, além de tentar evitar desgastes musculares em seus atletas.

Assim, a equipe de Fernando Diniz deve contar com algumas caras novas, vindas de Cotia, onde fica o centro de treinamento das categorias inferiores do clube, para que o rodízio entre jogadores possa ser maior.

O clube ainda não confirmou nenhum jogador que vá ser promovido ao elenco profissional, no entanto a expectativa é de que a lista seja montada, principalmente, pelos garotos que disputaram a partida contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, em março.

Na ocasião, o zagueiro Lucas Fasson, o lateral-esquerdo Wellington, o lateral-direito Lucas Sena, o volante Marcos Antônia e os atacantes Gustavo Maia, Juan e Galeano foram para o jogo, já que Diniz resolveu dar um descanso aos profissionais, depois de uma viagem desgastante para uma partida da Libertadores, no Peru.

Além destes novos, Anilson e Vitinho, lateral-direito e atacante, são outros nomes bem avaliados e vistos como mais preparados para ter a chance no time principal. E outros jogadores, como Diego e Rodrigo Nestor, que já subiram, podem ser mais aproveitados na equipe.

Enquanto isso, o clube não deve ter muitas baixas para o restante da temporada, como disse o gerente Alexandre Pássaro, em entrevista à Rádio Transamérica. Por enquanto a única saída certa é a de Antony, vendido para o Ajax, da Holanda.

Mas uma das jóias da base, Gustavo Maia, pode ter a chance de se transferir antes de mesmo de estrear pelo profissional, já que despertou o interesse do Barcelona.

Por outro lado, Gonzalo Carneiro está voltando para o time depois de cumprir suspensão por doping, imposta pela Conmebol.