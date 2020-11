São Paulo foi paraíso para o Ceni jogador, mas virou inferno para o treinador

Como goleiro, Rogério Ceni escreveu uma história repleta de títulos, gols e recordes com a camisa do São Paulo. Após 25 anos defendendo a meta são-paulina, Ceni se aposentou e pouco depois começou sua carreira como treinador. Desde então, a relação entre ele e São Paulo nunca mais foi a mesma.

Em 2017, Ceni não conseguiu recolocar o time no caminho dos títulos . Acumulou eliminações no Paulistão (semifinal contra o Corinthians) e Copa do Brasil (terceira fase contra o Cruzeiro), além da vexatória queda na Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia em pleno Morumbi. No Brasileirão, foi demitido após 11 rodadas, deixando o São Paulo na 17ª posição.

O ídolo não esperava a demissão em apenas seis meses de trabalho e a relação com a diretoria do São Paulo ficou estremecida. Então, Ceni decidiu dar sequência na carreira longe do São Paulo. No início de 2018, começou sua trajetória no Fortaleza, onde teve muito sucesso. No entanto, junto com as vitórias e os títulos, os questionamentos sobre uma possível volta ao Morumbi também apareciam.

Ao Fox Sports , ainda em 2018, chegou a afirmar que não aceitaria um convite do presidente Leco para voltar ao São Paulo e criticou a forma como a diretoria agiu enquanto ele estava no comando do time. Ceni afirma que não chegaram os reforços que pedira e, além disso, o clube negociara jogadores importantes para time como Luiz Araújo e Thiago Mendes.

Ceni conseguiu recolocar o Fortaleza na primeira divisão nacional então começou um novo capítulo da história do treinador com o São Paulo, desta vez, de lados opostos. Foram duas derrotas em 2019, uma no Castelão e outra no Pacaembu.

Em 2020, o primeiro embate entre Ceni e São Paulo foi no Brasileirão. Em sua primeira visita ao Morumbi como adversário dos donos da casa, derrota por 1 a 0. Veio então o sorteio da Copa do Brasil, que colocou Fortaleza e São Paulo como adversários. Mais dois jogos sem vitória do ex-goleiro. Os dois empates, nos jogos de ida e volta, levaram a decisão para os pênaltis e o Tricolor Paulista levou a melhor .

Com um trabalho muito elogiado no Tricolor do Pici , foi convidado pelo Flamengo para assumir o time após a demissão de Domènec Torrent, Rogério assumiu o desafio e os caminhos dele e do São Paulo se cruzaram mais uma vez, de novo na Copa do Brasil. Em sua estreia, derrota por 2 a 1 no Maracanã para o Tricolor e, uma semana depois, o time do Morumbi aplicou 3 a 0.

Sete jogos e nenhuma vitória contra o ex-clube , duas eliminações como adversário além de uma passagem sem brilho no time que o consagrou nacional e internacionalmente. Se antes o São Paulo era o paraíso de Rogério Ceni, hoje a história é completamente diferente.