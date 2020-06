Sarri desconversa sobre troca entre Arthur e Pjanic

Dois assuntos tomam conta das páginas de esporte da Catalunha, o primeiro é a verdadeira obsessão do Barcelona pelo atacante da Inter de Milão, Lautaro Martínez.

O segundo é a possível troca envolvendo Arthur e Pjanic. Essa novela já teve seus altos e baixos, mas agora parece que a coisa realmente vai avançar.

No entanto, o treinador da Juventus, Maurizio Sarri, preferiu não entrar em detalhes e desconversou quando o assuntou foi a chegada do meia brasileiro a Turim.

"O Arthur é jogador do Barcelona, e acho que é ruim que eu me coloque a falar sobre ele. Não gostei quando o Setién falou do Pjanic", disse em entrevista coletiva.

O comandante aproveitou para reforçar a sua confiança em Pjanic. "Não é um jogador que esteja em discussão da comissão técnica. É um atleta da minha confiança, que teve um momento difícil, uma queda de rendimento, mas deve reagir rápido. Estou feliz com ele e tenho certeza que pode melhorar muito", concluiu.