Sarri, satisfeito com a Juventus: "Estavam em seus sofás por semanas"

A Juventus não teve o desempenho ideal na retomada do futebol ao empatar em 0 a 0 tendo um jogador a mais desde o primeiro tempo contra o Milan. No entanto, após a partida deste sexta-feira, o técnico do time de Turim destacou os pontos positivos em meio a uma temporada atípica.

"É uma sensação maravilhosa estar de volta ao banco e ver a equipe em campo depois de três meses, mesmo que tenhamos perdido os torcedores. Não foi fácil para ninguém", comentou Sarri.

O treinador avaliou a oscilação da equipe ao longo do jogo: "A equipe me deixou muito satisfeito nos primeiros 30 minutos, com grande domínio. Depois caímos no ritmo e na intensidade mental, mas, nessa altura, os jogos apresentam muitos riscos. Os jogadores estavam em seus sofás por semanas e, portanto, recuperá-los em uma eficiência física e mental não é simples ou automático. É muito pior do que uma situação de pré-temporada, porque nesse caso, os jogadores são menos firmes e, acima de tudo, permanecem ativos. Vai demorar um pouco, precisaremos ter paciência, mas a premissa desta noite, na primeira meia hora, foi importante".

"Ronaldo? Ele se disponibilizou, também sofreu um pouco no final, mas jogou a partida que precisava ser realizada. O pênalti perdido foi lamentável", analisou o técnico.

"Quem eu gostaria de encontrar na final? Amanhã (Sábado) será um bom jogo, mas o importante é que agora estamos aqui", concluiu Maurizio Sarri.