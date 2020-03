Saúl, líder e goleador no Atleti

Diante da falta de potência no ataque do Atlético de Madrid, o clube se agarra no faro de gols de Saúl. Dois tentos nos últimos três jogos (contra o Liverpool e Espanyol) para salvar resultados essenciais para a equipe em ambos encontros.

Contra os 'reds', foi o mais ligado do time e encontrou uma bola na área. Já no RCDE Stadium, ao contrário, tirou um grande voleio da manga para fazer um dos gols mais bonitos da rodada.

Além do âmbito dos gols, Saúl tem aumentado sua importância no clube. Utilizado algumas vezes como improvisado na lateral, o espanhol continua contando com a confiança de Cholo.

Ele é o segundo jogador de futebol da equipe com mais minutos (3.150), atrás apenas de Jan Oblak. As lesões o respeitam na parte mais importante da temporada.

Cada vez mais ancorado a essa posição no meio de campo, Saúl se sente mais à vontade e livre para chegar à área onde, em muitas ocasiões, ele faz a diferença.