Schürrle e Lorenzo Melgarejo dão adeus ao Spartak de Moscou

O Spartak Moscow anunciou na quarta-feira que decidiu não renovar o alemão André Schürrle, que chegou há um ano por empréstimo do Borussia Dortmund, e o paraguaio Lorenzo Melgarejo, que está na equipe de Moscou há quatro anos.

Schürrle, campeão mundial da Alemanha em 2014, desembarcou em julho de 2019 no Spartak, onde se apresentou em alto nível nas primeiras partidas com a camisa vermelha do time mais popular da Rússia.

Depois das férias de inverno, ele se lesionou em um amistoso contra o Rostov e, entre a recuperação e a pandemia de coronavírus, não voltou a vestir a camisa do Spartak.

O novo treinador dos moscovitas, também alemão Domenico Tedesco, exonerou Schürrle, a quem considerou um "grande profissional".

Melgarejo, 29 anos, chegou a Spartak de Kuban em 2016, mas na equipe de Moscou nunca se estabeleceu na equipe titular, embora tenha jogado inúmeros jogos como um reforço no segundo tempo.

Ele começou como atacante, mas diante de seus óbvios problemas de chute a gol nos últimos tempos, foi escalado como um falso lateral esquerdo.

O Spartak, que venceu sua primeira liga em 2017 após 16 anos de seca, é uma das maiores decepções da temporada, já que ocupa o sétimo lugar, a oito pontos das posições europeias.

Os moscovitas caíram na terça-feira no derby da capital contra o CSKA (2-0) com a qual disseram quase adeus às suas chances de jogar na próxima temporada da Liga Europa.