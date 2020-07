"Se continuarmos assim, não faremos nem cócegas no Barça nessa Champions"

O Napoli não conseguiu vencer o Parma. O rival marcou os três pontos na rodada 35 da Serie A.

Após o confronto, Gattuso analisou o que aconteceu. E o que mais o machucou não foi perder, mas sim os erros... e o medo de pensar que, com esse jogo, eles terão um momento muito difícil contra o Barcelona, ​​seu rival na Liga dos Campeões.

"Se continuarmos assim, com esta atitude e com este jogo, a única coisa que posso garantir é que não faremos nem cócegas no Barça na Liga dos Campeões", disse o crítico Gattuso em declarações coletadas pela 'Goal'.

O técnico acredita que sua equipe perdoou demais. "Estamos desperdiçando chances e fracassamos e os rivais acabam marcando. Temos que corrigir isso. Isso está nos causando problemas", continuou ele.

Ele preferiu não falar muito sobre a Champions, pois ainda há tempo para esse momento. "Nossa prioridade é a Serie A, haverá tempo para conversar sobre a Liga dos Campeões, mas estamos certos de que precisamos nos recuperar se quisermos alcançar nossos objetivos. Não é um bom momento", concluiu.