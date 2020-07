Ibrahimovic é único. O sueco, um jogador muito experiente e com uma personalidade forte, mostrou todo o seu estilo após vencer a Juventus.

"Se eu estivesse aqui desde o primeiro dia, teriamos ganho o Scudetto. Sou presidente, jogador e treinador. O único lado negativo é que só sou pago por ser jogador", disse Zlatan.

"Estou me divertindo muito. Depois da minha lesão fui para a América, queria me sentir vivo. Agora só quero jogar. Aos 38 anos, não tenho a capacidade física de antes, mas tenho inteligência. Não entro em campo achando que posso fazer o que fazia quando tinha 20 anos, mas, com inteligência, chego lá. Só vou jogar enquanto fizer a diferença, não quero ser um mascote, só quero ajudar o clube", completou.

Por fim, Ibra falou sobre a possibilidade de aposentadoria: "Vamos ver. Ainda tenho um mês para me divertir, mas há coisas que não podemos controlar. Lamento pelos torcedores poderia ser um dos últimos jogos em que me viam ao vivo. Porque digo isto? Leiam nas entrelinhas", concluiu.