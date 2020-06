"Se Hazard quiser ir ao banheiro, eu também vou"

Ander Herrera, um dos jogadores que foi comandado por Mourinho no Manchester United, explicou ao 'The Athletic' como o técnico português preparou a estratégia para enfrentar o Chelsea.

Aparentemente, entre os dois, eles organizaram o caminho para parar o atual jogador do Real Madrid, Eden Hazard, quando vestir a camisa 'blue', durante uma partida disputada em abril de 2017, um duelo que terminou com vitória para os de Old Trafford por 2 -0.

"José e eu sabíamos que Hazard era de longe o melhor jogador da Premier League na época. Para vencer o jogo, não podíamos deixá-lo tocar na bola. Ele tinha que jogar o mínimo possível. Então fizemos um acordo. Eu disse a ele: 'José, estou pronto se você precisar que eu o marque, que o siga por toda parte. Se ele quiser ir ao banheiro, eu também vou porque quero vencer esta partida", explicou o espanhol, atual jogador do PSG.

Uma proposta que o português aceitou imediatamente: "O mais importante no futebol é que meu time ganhe, porque assim durmo feliz quando vou para a cama. Não importa o que tenho que fazer, desde que as regras sejam respeitadas e nada ilegal seja feito".

"Ele é o melhor treinador do mundo quando as coisas estão indo bem. No relacionamento com os jogadores, na maneira como ele trata todos. Gostei muito das sessões de treinamento. Ele e Rui Faria formaram um ótimo time. Mas quando as coisas não vão bem... Também é verdade que, quando ele perde, ele não aceita da melhor maneira. Ele mesmo reconhece isso, não esconde isso de ninguém", disse Herrera.