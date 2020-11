"Se me dizem que Neymar é o melhor, irei atrás dele"

Jordi Farré foi quem impulsionou a moção de censura contra Josep Maria Bartomeu. Após a sua demissão, este empresário de 45 anos já anunciou a sua candidatura às eleições para a presidência do Barcelona, ​​que devem ser realizadas no final de janeiro. Nesta sexta-feira, ele passou pelos microfones do 'A Diario' da 'Radio Marca'.

Durante o seu discurso, Farré defendeu que o seu projeto rompe com a linha das restantes candidaturas e falou do nome próprio desta campanha, Lionel Messi. Ele garante que já falou com o camisa 10 do Barcelona e que a resposta que recebeu do outro lado é boa.

“Já conversamos com a família, apresentamos um projeto para eles. Leo vai ficar, temos isso muito claro, porque Leo quer ficar. Temos que dar a ele um projeto de vida. Vai além dos anos que lhe restam para jogar pelo Barça, quero que ele seja o presidente honorário da entidade. Quero transformar Messi no Jordan do Chicago Bulls. E ajudá-lo a criar uma marca de Messi como Jordan fez para dar continuidade", disse.

Farré diz que se vê vencendo apesar da dura competição: “Já imaginei. Temos tudo preparado para isso. Além de trabalhar para ganhar as eleições, que acho que vamos ganhar, estamos trabalhando no projeto. nem um minuto a perder. Em 25 de janeiro as mudanças começarão. A primeira coisa que faremos é nos encontrar com Koeman para ver seus planos e ver se ele se encaixa nos nossos".

Assim, defendeu a diferença entre o seu projeto e os restantes: “Os sócios do Barça querem uma mudança, querem que o clube volte a dirigi-la com entusiasmo, força e uma equipe muito sólida. No dia 9 apresentaremos a candidatura oficial. Temos uma equipe disposta a dar os melhores anos das nossas vidas. Os membros querem pessoas corajosas. Representamos a mudança. O resto das pré-candidaturas vêm do mesmo ciclo, 2003-2020. Representamos o contrário. Temos a força, o desejo e os recursos”.

Emili Rousaud disse que queria contratar Neymar e batizar o Camp Nou com o nome de Leo Messi. Em relação ao brasileiro, Farré não quis fechar as portas: “Estamos trabalhando para trazer o melhor com o diretor esportivo e o secretário. Se me disserem que Neymar é o melhor, eu vou atrás dele. Ele também quer vir para o Barça. Isso e ser um dos melhores significa que temos que tentar trazê-lo".