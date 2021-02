Jordi Cruyff tem isso claro. Se Messi sair do Barcelona, ​​o clube será muito diferente. Sua estrutura pode mudar drasticamente. Em entrevista ao 'El Larguero', da rede 'SER', ele percebeu a situação do argentino e também comentou sobre as próximas eleições.

“Quando você tem 34 anos, você pensa no hoje e um pouco no amanhã. Mas, quando você está em um mesmo lugar há 20 anos, isso te dá uma perspectiva. E ele nunca jogou com outra camisa. Isso é um apelo especial e não é algo que todos possam dizer. Se Messi não ficar, a construção do Barça será diferente", disse.

Já focado nas eleições, disse: “É importante que essas eleições sejam realizadas antes do prazo. Estamos quase em março e isso deveria ter sido feito em novembro ou dezembro. Além disso, se a economia está difícil, se houver são jogadores livres grátis interessantes, talvez em março eles já não estejam".

Suas palavras respondem às informações que vêm apontando para sua vinculação à candidatura de Víctor Font, um dos candidatos à presidência do Barcelona. O principal deles é Joan Laporta, que começa como favorito pelo impacto nas massas.