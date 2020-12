"Se Messi vier a Manchester, espero que seja para o meu clube, não ao outro"

Se você perguntar a qualquer jogador de futebol sobre Messi, o normal é que a resposta seja mais do que positiva. No caso de Juan Mata, o asturiano foi mais longe e admitiu que tem uma queda pelo futebol de Leo.

O jogador do Manchester United, embaixador da Fundação Laureus, deu algumas declarações mais do que suculentas à organização sobre a figura do argentino.

"Todos os jogadores podem ter temporadas melhores do que a dele, mas ele é o que eu mais gosto e eu lhe daria o troféu de melhor jogador todos os anos, pelo que ele fez em sua carreira. O que ele continua fazendo é simplesmente incrível", o jogador começou dizendo.

Em relação aos rumores que apontam para uma possível contratação de Messi pelo City, Mata não hesitou em se pronunciar: "Se ele vier para Manchester espero que seja para o meu clube, não para o outro".

Finalmente, o espanhol colocou em um altar a estrela do Barcelona. “Tenho uma fraqueza por ele (Leo), é um cara que cada vez que o vejo jogar futebol melhora a minha vida”, concluiu.