"Se não fosse por Guardiola, não teria ganhado a FA Cup"

Um doblete de Aubameyang permitiu ao Arsenal conquistar a FA Cup contra o Chelsea. Além disso, a equipe 'gunner' se classificou para a Liga Europa, uma competição na qual participará na próxima temporada.

Depois de celebrar a conquista do título, Mikel Arteta passou por uma entrevista coletiva para responder a perguntas de jornalistas, momento em que ele quis aproveitar a oportunidade para agradecer às pessoas que o ajudaram a conquistar o troféu.

"Há duas pessoas: Lorenzo Buenaventura e Pep Guardiola. Eles foram duas figuras-chave no meu desenvolvimento como técnico. Eles sempre confiaram em mim. Eles me deram a incrível oportunidade de trabalhar com eles e sou grato", disse o técnico espanhol.

Ele acrescentou: "Eu sei que não estaria sentado aqui agora se não fosse por eles. Tivemos uma jornada incrível juntos e eles sempre me deram a liberdade de decidir meu futuro, mesmo em um momento difícil. Eu tenho que agradecê-los porque eles são uma grande parte disso".