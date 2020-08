"Se não ganharmos a Champions, decisões precisarão ser tomadas..."

Muito se fala sobre o futuro de Quique Setién no banco. Os azul-granas ficaram sem a LaLiga e a jogam a vida nessa Champions.

O futuro de Setién poderia depender da competição máxima europeia. Arturo Vidal, em entrevista ao 'Mundo Deportivo', falou sobre isso.

“Quando você está no melhor time do mundo, as pessoas te pedem resultados e quando a temporada não é tão boa, você sempre tem que fazer um balanço para o bem do clube. No futuro você tem que ver, quem está no comando tem que decidir qual é o melhor futuro para o Barcelona. Se ganharmos a Champions ou não, os responsáveis ​​terão que tomar as decisões... ”, disse Arturo Vidal.

Não é a primeira vez que ele deixa uma mensagem semelhante sobre Setién: "Temos que decidir se devemos continuar", disse ele recentemente.

Depois, ele disse que também não se importaria se Setién continuar: "Se continuar, será bom também, porque é um bom treinador. Fala muito com os jogadores".

Ele afirmou que a relação entre Messi e Setién agora está melhor e isso tem sido notado no trato com toda a equipe. "Os jogadores têm que estar à vontade para dar o máximo. Ultimamente isso não acontecia. Agora, é claro que a atitude mudou dos dois lados e temos muita confiança para lutar por esse título", disse.

Para vencer a Liga dos Campeões, Vidal deixou claro quem será a chave: "Messi é o melhor do mundo. Se estiver bem, ele nos guiará ao título, mas temos que ajudá-lo".

Quanto ao seu futuro, Vidal pensa apenas em continuar como Barça. “Tenho mais um ano de contrato. Com tudo o que aconteceu, sinto-me importante. Espero poder terminar meu vínculo com o Barça. Quero ganhar a Champions League se Deus quiser e no próximo ano apostar na Tríplice Coroa”, concluiu.