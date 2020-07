Sem Aguero contra o Real Madrid, Gabriel Jesus tem nova chance de brilhar

Tudo que vai, volta? Se este for o caso, o Real Madrid vai sofrer novamente com Gabriel Jesus no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Manchester City: o brasileiro marcou no jogo de ida e foi um dos melhores em campo, ainda no período do pré-pandemia.

No duelo, os ingleses dominaram a partida no Santiago Bernabéu, mas viram o Real abrir o placar com Isco. Foi aí que Gabriel Jesus entrou na partida: recebeu de Kevin De Bruyne e ganhou de cabeça de Sergio Ramos para empatar o jogo. Nos minutos finais, com os Citizens já na vantagem, fez uma bela jogada, com direito a drible da vaca, e gerou a expulsão de Ramos.

O grande porém, entretanto, é que a grande atuação contra os espanhóis não foi uma mudança de curso para o brasileiro no City: continuou sendo reserva na maior parte do tempo e não teve sequência na Premier League, que logo parou com a pandemia.

Na sombra de Sergio Aguero durante a primeira parte da temporada, assumiu a titularidade após o Liverpool conquistar de maneira oficial a Premier League - quando o City foi derrotado pelo Chelsea - e teve um excelente final de Campeonato Inglês, com quatro gols nas últimas cinco rodadas.

Assim, com o argentino lesionado, deve ganhar nova oportunidade entre os titulares contra o Real Madrid na volta da Liga dos Campeões. Agora no City of Manchester Stadium, tem tudo para brilhar novamente e se reafirmar como atacante decisivo.

O clube espanhol, independentemente da situação, tem que ser considerado favorito na Champions: é o maior vencedor da competição, voltou melhor depois da paralisação e parece ter uma "mística" especial jogando pela competição europeia. Derrubar Los Blancos sempre é uma tarefa difícil, e faria com que Jesus ganhasse ainda mais prestígio.

O Manchester City recebe o Real Madrid neste próximo dia 08 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas da final da Liga dos Campeões da Uefa, com vantagem do empate após ter vencido o primeiro confronto, na Espanha, por 2 a 1.