Sem autorização, Flamengo é flagrado treinando com bola

A polêmica sobre a volta aos treinos do Flamengo em meio a pandemia do coronavírus continua. Depois de realizarem avaliações físicas na última terça-feira(19), os jogadores voltaram ao Ninho do Urubu nesta quarta(20) e foram flagrados, em imagens áreas feitas por 'Globoesporte.com', treinando em dois campos do CT. As atividades não foram autorizadas e nem mesmo comunicadas a prefeitura.

Na terça, o prefeito Marcelo Crivella havia dito que apenas a volta da fisioterapia estava liberada para os clubes da capital. Além disso, o mandatário revelou que entraria em contato com a diretoria para entender o que tinha acontecido.

No mesmo dia, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, acompanhado do chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure, estiveram em um almoço com o presidente Jair Bolsonaro debatendo a volta dos treinos e jogos. Conforme trouxe a reportagem da Goal, foi solicitado que o Ministério da Saúde elabore um protocolo para a volta dos jogos e a possibilidade dos clubes deslocarem seus elencos e comissões para treinarem em Brasília, por conta do veto na cidade do Rio.

Apesar de garantir que esperava o aval das autoridades para a volta dos treinos, o Flamengo realizou, pelo segundo dia consecutivo, atividades no seu centro de treinamentos. O clube, conforme já havia trazido a reportagem da 'Goal', se vê protegido juridicamente quanto ao retorno das atividades, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

Fla: na 'briga' pela volta aos treinos

Não é de hoje que o Flamengo busca a volta dos treinos. No início do mês, o Rubro-Negro assinou um documento junto à FERJ e outros clubes do Rio visando o retorno dos treinos. Das equipes que disputam o Campeonato Carioca, apenas Botafogo e Fluminense não assinaram.

O clube foi também um dos primeiros a elaborar um protocolo de segurança, encomendou mais de 600 testes e já fez duas levas de exames em seus funcionários e jogadores. Além disso, importou uma máquina, que deve chegar no início de junho, para realizar a desinfecção antes de cada atleta ou funcionário entrarem no centro de treinamento.