Sem emoção não é Atlético

O Atlético de Madrid foi até a Áustria encarar o RB Salzburg e digamos que chegou a suar frio. Mas no fim o time de Simeone fez o seu papel e se garantiu na próxima fase.

Só a vitória interessava para o RB Salzburg, que foi para cima dos espanhóis assim que a bola começou a rola. Logo aos dois minutos, Berisha acertou a trave de Oblak.

Os donos da casa tinham cerca 70% de posse de bola nos 15 minutos iniciais e pressionavam com Daka, Koita e Szoboszlai que colocaram Oblak para trabalhar.

A primeira boa chance de gol do Atlético veio aos 32 com Llorente, um dos mais ativos na partida. Wöber perdeu a bola dentro da área, Llorente ficou com ela e bateu firme para a boa defesa do goleiro do RB Salzburg.

Até que aos 38' saiu o gol do Atlético em uma bola parada. Carrasco cobrou a falta e levantou a bola na área, Mario Hermoso se antecipou a marcação desviou para as redes, abrindo o placar.

No segundo tempo o RB Salzburg continuou perdendo gols! Aos 49' teve a chance do empate após sair na cara de Oblak, mas acabou finalizando para fora.

Com o resultado ao seu favor o Atlético foi recuando e dando campo para os donos da casa, que não empataram por muito pouco aos 76', quando Mwepu soltou uma bomba de fora da área e carimbou outra vez a trave de Oblak!

Já na reta final da partida veio gol golpe de misericórdia dos 'rojiblancos'. Correa foi lançado nas costas da defesa e fez o cruzamento na medida para Carrasco chegar bantedo de chapa no contra pé do goleiro e selar a classificação.

Com o resultado o Atlético chegou aos nove pontos, garantiu a segunda posição do Grupo A e avançou às oitavas de final da competição, ao lado do líder Bayern de Munique. O RB Salzburg ficou com a vaga para a Europa League.