Sempre Leo: astro comanda vitória do Barça contra o Girona

A segunda vitória da 'era Koeman' teve Leo Messi como responsável direto. O camisa '10' que deixou o mundo do futebol em choque ao revelar o seu desejo de deixar o clube catalão, acabou ficando e será o pilar do treinador holandês.

Em mais um amistoso de pré-temporada, o Barça bateu o Girona, no Estádio Johan Cruyff por 3 a 1. Koeman mudou o time titular que enfrentou o Gimnàstic Tarragona e Araujo, De Jong, Coutinho e Trincão começaram jogando.

Com muita moral com o treinador e com a imprensa espanhola, Trincão deu o passe para Philippe Coutinho abrir o placar. O Barça ampliou com um chutaço de Messi, de fora da área.

Messi também marcou o terceiro, já no segundo tempo, também de fora da área, mas dessa vez com a perna esquerda, contando ainda com um desvio no meio do caminho. Samu Saiz descontou para o Girona.