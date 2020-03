"Sendo honesto, eu amo o Liverpool"

Sterling poderia jogar em qualquer grande clube da Europa. Em sua carreira ele só vestiu a camisa do Liverpool e a do Manchester City, de modo que o conjunto 'red' sempre estará em seu coração.

Foi isso que ele deixou bem claro em um encontro que teve com seus fãs nas redes sociais durante a quarentena, onde respondeu várias perguntas.

"Sendo honesto, amo o Liverpool. Sempre estará no meu coração porque é um clube que me ajudou a crescer muito", disse o jogador do Manchester City sobre o clube comandado por Klopp.

Aos 20 anos, Sterling chegou a disputar 53 jogos em uma única temporada com o Liverpool, sendo o seu recorde. No City chegou ao mesmo número, mas não foi titular em todos.